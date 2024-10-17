Çelik, kararla ilgili yaptığı açıklamada, mahkemenin infial yaratan kararından itiraz gelmeden geri adım attığını belirtti.

Avukat Celal Çelik’ten Açıklama

Celal Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz 'Zorla Getirme Kararı' kaldırıldı! İstanbul 48 Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı. İlgili hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı" ifadelerine yer verdi.

Ne Olmuştu?

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın açtığı hakaret davası kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “zorla getirme” kararı vermişti. Avukat İnal’ın şikayeti üzerine açılan davanın duruşmasında, mahkeme Kılıçdaroğlu’nun duruşmaya katılmadığı takdirde zorla getirilmesine hükmetmişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, müvekkilinin ikametgahının Ankara'da olduğunu belirterek ifade talimatlarının Ankara'ya yazılmasını talep etmişti. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeden “zorla getirme” kararı vermişti.

CHP Lideri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’dan Tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara sosyal medya üzerinden tepki göstererek, "Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır. Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise Meclis’te yaptığı konuşmada karara sert tepki gösterdi. Başarır, “Herkes şunu bilsin ki, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu zorla oraya getirebilecek bir güç yok. Ankara’da ikamet eden Genel Başkanımız, İstanbul’da yargılandığı bir davadan dolayı avukatının Ankara’da ifade verme talebine rağmen, o mahkeme getirin diyor. Alabiliyorsa gelsin o mahkeme alsın” şeklinde konuştu.

Duruşma Şubat 2025’e Ertelendi

Kılıçdaroğlu’nun zorla getirilmesine yönelik alınan kararın ardından mahkeme, duruşma tarihini 18 Şubat 2025 olarak belirledi. Mahkemenin zorla getirme kararını geri çekmesiyle birlikte, davanın sonraki süreci merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA