Üç Şüpheli Tutuklandı

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.B., N.Y. ve F.H. isimli şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonun ardından Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, sokak satıcılarına ve uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

"Gençlerimizi Zehirleyenlere Karşı Mücadelemiz Sürecek"

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarına ve zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla hareket eden ekiplerin, Malatya genelinde operasyonlarını artırarak sürdüreceği bildirildi.

Kaynak : PHA