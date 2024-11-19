İl Başkanı İsmail Demir: "Hemşehrilerimizin teveccühü bizi memnun ediyor"

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, partiye katılan yeni üyeler için düzenlenen törende bir açıklama yaptı. Demir, Adıyamanlı vatandaşların Yeniden Refah Partisi'ne gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek şu sözleri söyledi:

"Yeniden Refah Partimize Adıyamanlı hemşehrilerimizin ilgi ve teveccühü her geçen gün artıyor. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bugün, ilimizin değerli aşiretlerinden Kemal Bağcı liderliğinde Muzaffer Avcıgil, Zeynal Gözek ve Abuzer Akgül kardeşlerimiz partimize katıldı. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Rabbim bizleri bu davada muvaffak eylesin. Adıyaman’ımız yeniden Millî Görüş’ün kalesi olacaktır inşallah."

Adıyaman’da Millî Görüş Hareketi Güçleniyor

YRP’nin, Adıyaman’daki üye katılımlarıyla birlikte bölgedeki siyasi etkisini artırmaya yönelik çalışmaları dikkat çekiyor. Parti, yerel seçimlerle birlikte halkla daha fazla temas kurmayı ve kentin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini sahada paylaşmayı sürdürüyor. Adıyaman’da partiye katılan yeni isimlerin partinin bölgedeki konumunu güçlendireceği ifade ediliyor.

Yeniden Refah Partisi, hem Türkiye genelinde hem de yerel düzeyde çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Adıyaman’daki üye artışı parti yetkilileri tarafından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak : PHA