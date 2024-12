İnsan Haklarıyla İnsandır

Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir. Her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle Eşitlik, barış ve saygı içinde yaşamak hepimizin hakkı.

Eşitlik ve insan haklarına saygı, daha adil bir dünya için şarttır. En kutsal ve en temel mücadele insan hak ve özgürlükleri için verilen mücadeledir. Tüm insanlığa barış, huzur ve adalet içinde; eşit haklara sahip oldukları bir dünyanın özlemini çekiyoruz.

Yaşadığımız yeryüzünde her insan eşit haklara sahiptir ve bu hakları savunmak herkesin sorumluluğudur. İnsan hakları mücadelesi yalnızca yazılı metinlerle sınırlı kalamaz. Bu değerleri hayatın her alanına taşımak, özellikle dezavantajlı grupların haklarını savunmak ve toplumsal eşitliği güçlendirmek için hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir.

Masum canların katledildiği, İnsanlık onurunun hiçe sayıldığı, Mazlumların görmezden gelindiği, Aç ve susuz çocukların çığlıklarının duyulmadığı bir dünyada, İnsan Hakları Günü’nden söz edilebilir miyiz?

Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz.

İnsan hakları uygar yaşamın temelidir, çağımızın değeridir, güvencesi demokrasidir.”

İnsan hakları; eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatıdır. İnsanlık onurunu yaşatmak için yeryüzündeki mazlumlara sahip çıkmak insanım diyen herkesin sorumluluğudur. İnsan hakları ihlallerinin son bulduğu, herkesin eşit ve onurlu bir yaşam sürdüğü bir dünyayı hep birlikte yaratmalıyız. Haklar yalnızca sahip olduğumuz şeyler değil, aynı zamanda korumamız ve savunmamız gereken değerlerdir. Daha özgür, daha eşit ve daha insan odaklı bir dünya dileğiyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.

#10aralıkdünyainsanhaklarıgünü