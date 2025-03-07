Asgari Prim Tutarları Artırıldı

Yeni düzenlemeye göre, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 üçüncü mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarife ve talimat tebliğinde belirtilen zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarları artırıldı.

Daha önce 75 TL, 65 TL, 55 TL, 45 TL ve 35 TL olarak belirlenen asgari prim tutarları 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 TL’den az olamayacak.

Ücretler Yİ-ÜFE'ye Göre Güncellenecek

Tebliğe eklenen yeni düzenlemeye göre, zorunlu deprem sigortası primleri her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranına göre artırılacak.

Açıklanan oran negatif (sıfırın altında) olduğunda, artış oranı sıfır olarak kabul edilecek.

Hesaplanan prim tutarlarında küsurat olması durumunda, rakam yukarı yuvarlanarak tamamlanacak.

Tarife Değişikliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

Zorunlu deprem sigortasına ilişkin yeni tarife değişiklikleri ve prim tutarları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Binaların yapısına ve bulunduğu risk bölgesine göre yeni prim hesaplamaları detaylı olarak duyuruldu.

Düzenlemenin, deprem riskine karşı sigorta sistemini güçlendirmek ve sigortalılık oranını artırmak amacıyla yapıldığı belirtiliyor.

Kaynak : PHA