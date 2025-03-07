“Deprem, Ekonomimizi Derinden Sarsmıştır”

Alsan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin Adıyaman’da büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlatarak, sadece binaların değil, şehir ekonomisinin de büyük zarar gördüğünü ifade etti. En fazla etkilenen kesimlerden birinin esnaflar olduğunu belirten Alsan, birçok işletmenin tamamen yıkıldığını, bazı esnafların ise konteyner çarşılarda faaliyet göstermeye çalıştığını söyledi.

Alsan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi hepimizi derinden sarsmış, şehrimizde telafisi zor yaralar açmıştır. Binlerce insanımızı kaybettiğimiz, evlerimizin ve iş yerlerimizin yıkıldığı bu korkunç felaket, hayatlarımızı kökünden değiştirmiştir. Ancak bu zorlu süreçte dayanışma ruhuyla birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Adıyaman, güçlü iradesiyle ayağa kalkmaya çalışan, umudunu kaybetmeyen bir şehirdir.”

Depremin sadece fiziki hasarla sınırlı kalmadığını, ekonomik hayatı da olumsuz etkilediğini vurgulayan Alsan, esnafların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

“Depremin etkisi yalnızca binaların yıkılmasıyla sınırlı kalmamış, şehrimizin ekonomik hayatını da derinden sarsmıştır. En büyük zararı gören kesimlerden biri de esnaflarımız olmuştur. Yıllarca büyük emeklerle işlerini ayakta tutmaya çalışan pek çok esnafımız, iş yerlerini, mallarını ve geçim kaynaklarını kaybetmiştir. Deprem sonrası toparlanma sürecinde yerel ekonomimizi yeniden canlandırmak için hepimize önemli görevler düşmektedir.”

“Büyük Marketler Değil, Yerel Esnafa Destek Olalım”

Alsan, büyük zincir marketlerin deprem sürecinde en az zarar gören kesimlerden biri olduğunu ancak küçük esnafların işlerini devam ettirebilmek için büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Halkın, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için büyük marketler yerine yerel esnaftan alışveriş yaparak onlara destek olması gerektiğini ifade etti.

“Şunu unutmamalıyız ki, büyük market zincirleri ve ulusal mağazalar bu süreçten en az etkilenen kuruluşlardır. Ancak küçük esnaflarımız, aile işletmeleri ve konteyner çarşılarda faaliyet göstermeye çalışan hemşehrilerimiz, ayakta kalabilmek için büyük bir mücadele vermektedir. İşte bu noktada, hepimizin sorumluluğu büyüktür. Adıyaman halkı olarak, alışverişlerimizi büyük zincir marketlerden yapmak yerine, konteyner çarşılarda faaliyet gösteren yerel esnaflarımızı destekleyerek onlara can suyu olabiliriz.”

Konteyner çarşıların, Adıyaman’ın ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasında kritik bir rol oynadığını belirten Alsan, vatandaşları gıda, giyim, kırtasiye, inşaat malzemeleri ve diğer ihtiyaçlarını yerel esnaflardan karşılamaya davet etti.

“Konteyner çarşılar, şehrimizin ticari hayatını yeniden canlandırmak için kurulmuş önemli merkezlerdir. Bu çarşılardaki esnaflarımız, tüm imkânsızlıklara rağmen hizmet vermeye ve ekonomiye katkı sağlamaya çalışmaktadır. Günlük ihtiyaçlarımızı giderirken, gıda, giyim, kırtasiye, inşaat malzemeleri ve diğer ürünleri temin ederken tercihimizi yerel esnaflarımızdan yana kullanmamız, onların yeniden güçlenmesine ve işlerini sürdürebilmelerine olanak sağlayacaktır. Unutmayalım ki, yerel esnafımıza yaptığımız her alışveriş, onların ailesine ekmek götürmesine, çocuklarını okutmasına ve geleceğe daha umutla bakmasına katkı sağlayacaktır.”

“Yerel Esnafın Kalkınması, Adıyaman’ın Kalkınmasıdır”

Alsan, esnafa verilen desteğin bireysel bir mesele olmaktan öte, Adıyaman’ın ekonomik kalkınması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Küçük esnafların güçlenmesiyle birlikte, şehrin genel ekonomisinin de toparlanacağını vurguladı.

“Ayrıca, esnafımızın kalkınması sadece bireysel bir destek değil, Adıyaman’ın tamamının kalkınması anlamına gelmektedir. Küçük esnaflar güçlendikçe, şehir ekonomisi de güçlenecek, yeni iş fırsatları yaratılacak ve şehrimizin geleceği daha sağlam temeller üzerine inşa edilecektir. Esnaflarımızı desteklemek, aynı zamanda dayanışma kültürümüzü ve toplumsal bağlarımızı da güçlendirecektir.”

“Gün, Birlik ve Beraberlik Günüdür”

Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, partisinin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun esnafların önemine dair sözlerini hatırlatarak, Adıyaman halkını yerel esnafa sahip çıkmaya davet etti.

“Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun da dediği gibi ‘Esnaflarımız şehrimizin bel kemiğidir.’ Anlayışıyla tüm hemşehrilerimizi duyarlı olmaya ve zor günleri atlatmaya çalışan esnaflarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Gelin, hep birlikte el ele vererek Adıyaman’ımızı yeniden ayağa kaldıralım. Mahallemizdeki bakkaldan, manavdan, kasaptan, tekstilci ve diğer esnaflarımızdan alışveriş yaparak bu sürece katkı sunalım.”

Alsan, Adıyaman halkının dayanışma ruhuyla bu zor günleri aşacağına inandığını belirterek, tüm vatandaşları yerel esnafa destek olmaya davet etti.

Kaynak : PHA