Dernek tarafından yapılan açıklamada, gazetecilerin gözaltı, tutuklama, işsizlik ve ekonomik baskılarla karşı karşıya kaldığı, ancak tüm bu zorluklara rağmen mesleklerine bağlı kalarak gerçekleri ortaya koymaya devam ettikleri belirtildi.

"Her türlü sansür ve otosansüre karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazeteciliğin suç sayılmadığı, haberlerin yargılanmadığı günler gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Usanmadan ve sıkılmadan bir kez daha haykırıyoruz: Gazetecilik suç değildir!" ifadelerine yer verildi.

2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

ÇGD 2024 yılı ödüllerine layık görülen gazeteciler şöyle:

Haber Ödülü: Timur Soykan, BirGün

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: İsmail Arı (BirGün), Cengiz Anıl Bölükbaş (T24)

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Melike Şahin (NTV), Felat Bozarslan (DW Türkçe)

Rafet Genç Haber Ödülü: Tolga Şardan, T24

Behzat Miser Haber Ödülü: Mehmet Oflaz (ANKA Haber Ajansı), Ebru Apalak (9.Köy)

TV Haber Ödülü: Fırat Irmak, Mahmut Özgün (FOX TV)

Röportaj Ödülü: Osman Çaklı (Gazete Duvar)

Yerel Haber Ödülü: Özer Akdemir (Evrensel)

Köşe Yazısı Ödülü: Alaattin Aktaş (Ekonomim)

Mahmut Tali Öngören Belgesel Ödülü: Esra Yalçınalp, Osman Kaytazoğlu (BBC Türkçe)

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Sertaç Kayar

Radyo Ödülü: Feray Uz, Abdullah Koltuk (TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu)

Dayanışma Ödülü: Mehmet Türkmen (BİRTEK-SEN)

Deprem Davaları Haberleriyle Ödül Alan Mehmet Oflaz

ANKA Haber Ajansı muhabiri Mehmet Oflaz, 6 Şubat depremlerine ilişkin yürütülen davalar hakkında yaptığı haberlerle Behzat Miser Haber Ödülü’ne layık görüldü.

Depremin ardından Bilirkişi raporlarındaki usulsüzlükler, yargılanmayan müteahhitler ve cezasız kalan ihmaller üzerine yaptığı haberlerle dikkat çeken Oflaz, Üzümkent Sitesi davası, Fazilet Apartmanı davası ve Bilge Sitesi davası gibi birçok önemli davayı kamuoyuna duyurarak, adalet mücadelesine katkı sundu.

Ödüle layık görülen bir diğer isim Ebru Apalak, çocuk işçiliğine dikkat çeken “İki Teker Bir Çocuk: Türkiye’de Çocuk Motokuryeliği” başlıklı haberiyle ödül aldı. Apalak, okulda olması gereken saatlerde çalışan çocukların yaşadığı tehlikeleri ve ölüm vakalarını gündeme taşıyarak farkındalık oluşturdu.

Timur Soykan "Skandal Düğün" Haberiyle Yılın Haberi Ödülünü Aldı

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, Türkiye’nin ekonomi ve kamu yönetimindeki yozlaşmasını gözler önüne seren “Skandal Düğün” haberiyle Yılın Haberi Ödülü’ne layık görüldü. Soykan’ın haberinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı’nın nikâhına bankaların genel müdürlerinin katıldığı ve yüz binlerce liralık takı takıldığı ortaya çıkarıldı.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Yolsuzluk Dosyalarına Gitti

Uğur Mumcu’nun adını taşıyan araştırmacı gazetecilik ödülü bu yıl iki gazeteciye verildi:

İsmail Arı (BirGün), Yunus Emre Vakfı’ndaki yolsuzlukları ve naylon fatura skandallarını belgeleyerek ödüle layık görüldü.

Cengiz Anıl Bölükbaş (T24), Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetim raporlarını açığa çıkararak Köfteci Yusuf restoran zincirinde domuz eti kullanıldığını belgeledi.

Sansür ve Baskılar Karşısında Ödüllendirilen Habercilik

FOX TV’den Fırat Irmak ve Mahmut Özgün, Adalet Bakanlığı’ndaki torpil listelerini ortaya çıkaran haberleriyle TV Haber Ödülü’nü kazandı. Haberin yayınlanmasının ardından getirilen yayın yasakları, gazeteciliğin üzerindeki baskıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı, çocuk işçiliğinin eğitim sistemi içinde nasıl meşrulaştırıldığını ortaya koyan “MESEM’lerde biten hayatlar” haber dizisiyle Röportaj Ödülü’ne layık görüldü.

Behzat Miser’in Adına Verilen Ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği, 2010 yılından bu yana kent yaşamı ve kent haklarıyla ilgili başarılı haberleri, Behzat Miser’in adıyla ödüllendiriyor.

1997’de gazeteciliğe başlayan ve Milliyet, Sabah ve Radikal gazetelerinde çalışan Behzat Miser, 2010 yılında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Kent haberciliği ve toplum haberciliğiyle tanınan gazeteci, 1999 yılında Barış Erbaktaş ile birlikte “Ankara’ya Ne Oldu” isimli kitabı yazmıştı.

"Gazetecilik Suç Değildir" Mesajı Verildi

ÇGD, ödüllerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, gazeteciliğin baskılara karşı mücadele içinde sürdürüldüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteciliğin suç olmadığını, halkın haber alma hakkının savunulması için mücadelenin devam edeceğini bir kez daha vurguluyoruz. Basının susturulmaya çalışıldığı, haberin yargılandığı, gazetecilerin cezaevlerinde tutulduğu bir ortamda mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Ödüllerin, Türkiye'de gazetecilik alanında verilen en prestijli ödüllerden biri olduğu belirtilerek, "Haberlerin yargılanmadığı, gazeteciliğin suç sayılmadığı günleri getirene kadar kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz" mesajı verildi.

Kaynak : PHA