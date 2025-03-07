Sınav Kuralları ve Uygulamalar

ÖSYM, sınav günü 10.00'dan sonra sınav binalarına adayların alınmayacağını duyurdu. Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar için 30 dakika ilave süre uygulanacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav hakkında şu bilgileri paylaştı:

20 farklı yabancı dilde gerçekleştirilecek sınavda, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde çoktan seçmeli sorular yer alacak.

Diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri sorusu sorulacak.

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1026 aday yararlandı.

322 engelli aday sınava katılacak olup, bu adaylar için uygun sınav ortamı oluşturuldu.

Sınavda toplam 17 bin 478 kişi görev yapacak, bunlar arasında emniyet personeli de bulunacak.

Sınav sonuçları, 4 Nisan 2025’te açıklanacak.

Kimlik Kartını Kaybeden Adaylar İçin Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00’a kadar açık olacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Kaynak : PHA