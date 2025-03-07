Anahtar Parti İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, kadınların tarih boyunca Türk milletinin bel kemiği olduğunu vurgulayarak, “Nene Hatun’un cesaretinde, Halide Edib’in kaleminde, Sabiha Gökçen’in kanatlarında yükselen bu vatan, kadınlarımızın emeğiyle büyümeye devam edecektir. Ancak bugün kadınlarımızın karşılaştığı eşitsizlik, şiddet ve ayrımcılık, toplumsal kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Kadınlarımızın hak ettiği güvenli ve eşit yaşamı sağlamak bizim boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Kadınların Ekonomide Güçlenmesi İçin Çalışmalar Yapılacak

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak için özel teşvik programları, hibe fonları ve esnek çalışma modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Alsan, eşit işe eşit ücret ilkesinin yasal güvence altına alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Etkin Politikalar Önerildi

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Alsan, 6284 sayılı Kanun’un etkin uygulanması, kadın sığınma evlerinin artırılması ve mağdurlara yönelik ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgulandı

Kız çocuklarının eğitimde kalmasını sağlamak için burs ve destek programlarının artırılması gerektiğini ifade eden Alsan, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kadınların daha fazla yer almasını teşvik edecek projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Siyasette Kadın Temsilinin Artırılması Gerektiği Belirtildi

Kadınların siyasette ve karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini belirten Alsan, kadın kotasının artırılması, liderlik eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve kamu yönetiminde kadın temsilinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kadınların Çalışma Hayatında Daha Adil Koşullarda Yer Alması İçin Düzenlemeler Önerildi

Kadınların iş hayatında daha adil koşullarda çalışabilmesi için doğum izni, kreş desteği, esnek çalışma modelleri ve cinsiyet temelli ayrımcılıkla mücadele edecek yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Alsan, kadınların iş hayatına eşit şartlarda katılımını sağlamanın ülkenin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Anahtar Parti’nin Kadın Politikaları

Anahtar Parti, kadın haklarının korunması ve kadınların güçlendirilmesi için hayata geçirmeyi planladığı politikaları şu şekilde sıraladı:

Kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak teşvik ve destek programları

Kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki ve sosyal önlemlerin güçlendirilmesi

Eğitimde kadın eşitliğini destekleyecek burs ve projelerin yaygınlaştırılması

Siyasette kadın temsilinin artırılması için kadın kotasının güçlendirilmesi

Çalışma hayatında kadınların şartlarını iyileştirecek yasal düzenlemeler yapılması

Anahtar Parti, kadınların yalnızca 8 Mart’ta değil, her gün hak ettikleri saygıyı, eşitliği ve güveni hissetmeleri için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Kadın haklarının yalnızca kadınların değil, tüm toplumun ortak meselesi olduğunu vurgulayan parti yetkilileri, önerilen politikaların hayata geçirilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kaynak : PHA