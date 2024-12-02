Son zamanlarda öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili kamuoyunu manipüle etme maksatlı iddiaların ortaya atılması üzerine İletişim Başkanlğı'ndan açıklama yapıldı. Öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeğinin ücretsiz karşılandığı belirtildi.ANKARA (İGFA) - Öğrenci yurtları ve yurtlarda kalan öğrencilere verilen desteklerle ilgili iddialara dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önemli görevlerinden biri gençlere yurt hizmeti verdiğinin altını çizilirken, "Ülkemizde 2002'de 182 bin 258 yatak kapasiteli 190 yurt bulunuyorken; bugün 993 bin 720 yatak kapasiteli 862 öğrenci yurdu bulunmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için yurt başvurusunda bulunan her 100 öğrenciden 98’ini yurtlara yerleştirmiştir. Öğrencilerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak karşılanmaktadır" denildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında barınan ve başvuru yapan öğrencilere bu yıl yaklaşık 20 milyar TL öğrenim kredisi ve 15 milyar TL de burs ödemesi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Öğrenim kredisi geri ödemeleri, herhangi bir enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın, sadece alınan kredi üzerinden yapılmaktadır. Bakanlık, öğrencilere burs/kredi ödemesinin yanında beslenme yardımı da yaparak bütçelerine katkıda bulunmaktadır. Yurtiçindeki yurtlarda barınan öğrencilere; sabah kahvaltısı için 55 TL, akşam yemeği için 110 TL olmak üzere toplam 165 TL, KKTC'deki yurtlarda barınan öğrencilere; sabah kahvaltısı için 60 TL, akşam yemeği için 115 TL olmak üzere toplam 175 TL beslenme yardımı verilmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.