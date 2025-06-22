3 Oturum, Milyonlarca Aday

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü yapılırken; adaylar bugün, yani 22 Haziran Pazar günü hem Alan Yeterlilik Testleri (AYT) hem de Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katıldı.

ÖSYM verilerine göre:

TYT’ye yaklaşık 2 milyon 560 bin 640 aday başvuruda bulundu.

Son oturum olan YDT’ye ise 215 bin 448 aday katıldı.

Sonuçlar 22 Temmuz’a Kadar Açıklanacak

Üç oturumda ter döken adaylar, şimdi sonuçları bekliyor. ÖSYM takvimine göre sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar üniversite tercih sürecine geçecek. Tercih takvimi, sonuçlarla birlikte ÖSYM tarafından duyurulacak.

YKS’ye Dair Genel Gözlemler

Sınav sürecinde, bazı okullarda yoğunluk yaşanırken; sosyal medyada sınava geç kalan ya da kimliğini unutan adaylarla ilgili içerikler de dikkat çekti. Aileler ise çocuklarını okul kapılarında büyük bir heyecan ve dua ile bekledi.

Sınavda sorulan bazı soru başlıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılırken, adaylar genel olarak AYT’nin belirleyici olacağını belirtti.

Kaynak : PHA