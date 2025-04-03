Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yİ-ÜFE 2025 yılı Mart ayı verilerini açıkladı.

Yİ-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89 artış, imalatta yüzde 23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 artış ve su temininde yüzde 58,02 artış kaydetti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52 artış, imalatta yüzde 2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış ve su temininde yüzde 2,92 artış olarak gerçekleşti.