Şimşek, Türkiye'nin yapısal reform programının bir parçası olarak yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla ihracatçılara yönelik destekler sunduklarını belirtti.

Bakan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yapısal reform programımızın önemli bir bileşeni olan yeşil dönüşümü hızlandırmak için ihracatçılarımızı destekliyoruz. Türkiye Yeşil İhracat Projesi kapsamında Dünya Bankası garantisi ve Bakanlığımızın da karşı garantisiyle sağladığı kaynakla Eximbank yeşil ihracata uygun koşullu finansman imkanı sunuyor."

Türk Eximbank'tan 1 Milyar Euro’luk Destek

Ayrıca, Türk Eximbank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeşil ihracat projelerine destek için sağlanan kaynak hakkında bilgi verdi. Türk Eximbank açıklamasında, "IBRD garantisi ile temin ettiğimiz 1 milyar Euro tutarındaki 10 yıl vadeli kaynak ile Türkiye'nin iklim değişikliğine uyum çabalarına destek oluyoruz." denildi.

Karbon Vergisi ve CBAM’a Uyum

Avrupa Birliği'nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda uyguladığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) ile ilgili de açıklama yapan Eximbank, ihracatçıların bu düzenlemeye uyum sağlayabilmeleri için finansman desteği sunduklarını belirtti. Bu destekler sayesinde, Türk ihracatçılarının uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

Şimşek’in ve Türk Eximbank’ın bu açıklamaları, Türkiye'nin yeşil ihracata geçişini ve sürdürülebilir ekonomik büyüme hedeflerini destekler nitelikte. Yeşil dönüşüm projelerinin hızlanması ve ihracatçıların uluslararası piyasadaki rekabet gücünün artırılması, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli adımlar attığını gösteriyor.

Kaynak : PHA