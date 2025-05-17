Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir, 16 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, Nazif Atalay ve Halil İzci’nin bir gün önce düzenlediği basın toplantısında şahsı ve partisi hakkında yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

“Kamuoyunu Doğru Bilgilendirme Zorunluluğu Doğmuştur”

Açıklamasında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettiğini dile getiren Demir, “Nazif Atalay ve Halil İzci’nin ileri sürdüğü iddialar, partimizin demokratik yapısını ve şeffaf işleyişini zedeleme amacı taşıyan, asılsız ve mesnetsiz iddialardan ibarettir” dedi.

“Parti İlkelerine Uymadılar, Kişisel Beklentileri Öne Çıkardılar”

Demir, söz konusu isimlerin aday belirleme sürecinden itibaren parti ilkelerine ve ortak çalışma kültürüne uygun hareket etmediğini, yapılan tüm uyarılara rağmen kişisel beklentilerini parti önünde tuttuklarını vurguladı. “Partimiz, her kademedeki üyelerinin katkısıyla istişare süreçlerini büyük bir titizlikle yürütmüş, aday belirleme sürecini seçim stratejileri ve yerel yönetim vizyonu kapsamında ortak akılla şekillendirmiştir” ifadelerini kullandı.

“İstifa Saygı Duyulacak Bir Tercihtir Ama...”

Açıklamasında istifanın kişisel bir tercih olduğuna ve buna saygı duyulduğuna dikkat çeken Demir, bu tercihin gerçeğe aykırı beyanlarla kamuoyunu yanıltmaya dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti. “Partimizin ilkeleri bellidir ve herkesin bu ilkelere uyması esastır. Şahsım ve partimize yönelik açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

“Partimizin İlkelerinden Taviz Vermeyeceğiz”

İsmail Demir, açıklamasının sonunda, “Bizler gerçekleri savunmaya ve doğruları söylemeye devam ederek partimizin ilkelerinden ödün vermeyeceğiz. Değerli Adıyamanlı hemşerilerimize saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA