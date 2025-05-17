Adıyaman’da toplumsal dayanışma ve ortak akıl ilkeleriyle kurulan Adıyaman Sivil İnisiyatif Platformu’nun kurucu isimlerinden olan Mali Müşavir Mehmet Hakan Karaslan, platformdaki aktif görevinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.

Karaslan, yaptığı açıklamada, "Sevgi, saygı ve birliktelik ile kurduğumuz; halkımıza ve memleketimize bir umut olmaya çalıştığımız platformdan işlerimin yoğunluğu ve yeni enerji desteğinin gelmesi umudu ile ayrılmış bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

“Dayanışma Ruhu Her Zaman En Büyük Gücümüz Oldu”

Adıyaman'ın deprem sonrası yaşadığı zorlukları hatırlatan Karaslan, “Depremin ardından yaşanan ekonomik zorluklar, artan sosyal problemler ve toplumsal dayanışmaya olan ihtiyaç, bu platformun doğuşunu hızlandırdı” diyerek bu süreçte sadece sorunları konuşmakla kalmadıklarını, çözüm önerileri sunduklarını ve halkla birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

Kadınlar, gençler, yaşlılar ve toplumun farklı kesimleriyle dayanışma içinde çalıştıklarını dile getiren Karaslan, “Bu birliktelik, dayanışma ruhunun ne kadar güçlü olduğunu hepimize gösterdi” şeklinde konuştu.

“Yeni Bir Enerji, Yeni Bir Vizyon Gerekiyor”

Görevden ayrılmasının nedenini de açıklayan Karaslan, kararının herhangi bir kırgınlıktan ya da inanç eksikliğinden değil, sürece yeni bir vizyonla devam edilmesi gerektiğine olan inancından kaynaklandığını belirtti. “Görevimi layıkıyla yapmanın huzuruyla, yeni çalışmaların önünü açmak adına bir adım geri çekiliyorum” dedi.

“Bu Bir Veda Değil, Bayrak Teslimidir”

Adıyaman Sivil İnisiyatif Platformu’nda birlikte çalıştığı gönüllülere, yurttaşlara ve tüm paydaşlara teşekkür eden Karaslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu bir veda değil, bir bayrak teslimidir. Ve ben, bu bayrağın daha da yükseğe taşınacağına yürekten inanıyorum. Adıyaman için çalışmaya, halkımın sesi olmaya, başka zeminlerde de olsa mücadele etmeye devam edeceğim. Çünkü bu topraklara borcumuz var. Ve bu borç, birlikte çalışarak, birlikte büyüyerek ödenebilir.”

Karaslan’ın açıklaması, platform bileşenleri ve sivil toplum çevrelerinde takdirle karşılandı.

Kaynak : PHA