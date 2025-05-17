Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) içerisinde eğitmenlerinde yer aldığı 15 destek personeli tarafından gönüllü olarak katılan 24 kursiyere Ali Dağ Mesire alanında düzenlenen eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatı izleyen Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tepe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu,Kahta Devlet Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Acil Afetler Şube Müdürü Tülay Altuğ ve çok sayıda sağlık görevlisi ayakta alkışladı.

Eğitimini tamamlayan kursiyerler tarafından gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği tarım işçilerini taşıyan minibüslerin çarpışmasıyla 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı kazada, araçlarda sıkışan yaralılar kurtarılarak çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü.

‘UMKE Ekiplerimiz Her Türlü Afete Müdahale Edebilecek Bilgi Ve Beceriye Sahiptir’

UMKE ekiplerinin olası durumda her türlü afet durumuna hazırlıklı olduklarını ve tatbikata katılan kursiyerleri tebrik eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, “Malumunuz bölgemiz doğal afetlerin görüldüğü bir alan. Trafik kazalarından tutun da beklemediğimiz, istemediğimiz deprem gibi afet olaylarından vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek amacıyla bütün personellerimizin bilgi ve becerilerini güncel tutması amacıyla kurs düzenledik. Kursumuza katılan bütün gönüllü kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım sıkıntılı süreçler yaşamayız ama sıkıntılı bir süreç yaşadığımızda da UMKE ekiplerimiz her türlü afete müdahale edebilecek bilgi ve beceriye sahiptir.”şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak : PHA