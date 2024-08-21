Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.ANKARA (İGFA) -Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan’a ve Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahsın, hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/095Q06ZxJG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2024

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."