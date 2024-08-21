Halkbank’ın kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla dördüncüsünü düzenlediği “Üreten Kadınlar Yarışması” için başvurular bugün (21 Ağustos) itibariyle başladı.İSTANBUL (İGFA) - Beş farklı kategoride gerçekleşecek yarışmada, “Yılın Üreten Kadın Girişimcisi”, “Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci”, “Kadın Kooperatifi”, “Sıfır Atık” ve “Yükselen Yıldız” kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra, çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve Bankacılık Hizmet Paketleri de sunulacak. Yarışmada dereceye girenler, Ocak 2025’te İstanbul’da düzenlenecek törenle açıklanacak.

Halkbank’ın, sunduğu finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak kesintisiz destek sağladığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımı, bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur. Halkbank olarak; kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor.”

HALKBANK, KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÖZEL EĞİTİM FIRSATLARI SUNUYOR

Yarışmaya katılacak olan kadın girişimciler, Halkbank tarafından düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı’na katılma fırsatı da elde edecekler. İlk 100’e giren kadın girişimciler, Ocak 2025’te başlayacak eğitim programında; markalaşma, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kurumsal destekler gibi iş dünyasının trend konuları hakkında eğitim alacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik büyüme ve kalkınmada stratejik öneme sahip girişimciliği desteklerken, kadın girişimcileri birçok farklı alanda güçlendirmeye devam ettiklerinin de altını çizerek; “Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı’na devam edeceğiz. Yarışmamıza başvuracak girişimcilerimiz arasından ilk 100’e kalan kadın girişimcilerimizle, alanında uzman konukların katılacağı, birçok farklı alanda katma değer oluşturacak eğitimlerde, iki gün boyunca, İstanbul’da bir arada olacağız” dedi.

BAŞVURULAR HALKBANK’IN İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK

Yarışmaya katılmak isteyen kadın girişimciler ve kooperatifler, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Halkbank’ın resmi web sitesi üzerinden yapabilecekler. Yarışma, hisselerinin en az yüzde 50’si kadın girişimcilere ait olan işletmelere ve yönetim kurulu başkanı veya ortaklarının yüzde 50’si kadın olan kooperatiflere açık olacak.