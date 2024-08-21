Toplantıda konuşan Başkan Tutdere, 6 Şubat depreminin Adıyaman’da yarattığı yıkıma dikkat çekti ve Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için güçlü bir dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Tutdere, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin ardından hem maddi hem de manevi anlamda büyük kayıplar verdik. Ancak biz Adıyamanlılar olarak güçlü bir birliktelikle yaralarımızı saracağız ve düştüğümüz yerden kalkacağız. Bu süreçte hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Adıyaman’ın dostlarının desteğiyle şehrimizi yeniden inşa edeceğiz.” dedi.

Adıyaman’daki çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğünü belirten Tutdere, altyapı ve üstyapı çalışmalarına dair şu bilgileri verdi:

“Şehrimiz şu anda adeta bir şantiye gibi. Hem belediyemizin hem de merkezi hükümetin yönettiği çalışmalar var. Ancak bu çalışmalar bazen hemşehrilerimizin günlük yaşamını zorlaştırıyor. Buna rağmen geleceğe umutla bakmak adına bu süreci takip ediyoruz. Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için konteynerlerde yaşayan 82 bin hemşehrimizin desteğe ve umut dolu bir geleceğe sarılması gerekiyor. Deprem sonrası su şebekelerimizde meydana gelen hasarlar ve kaynaklardaki azalmalar su sıkıntılarına yol açıyor. Bu sorunları çözmek için ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. İller Bankası’ndan aldığımız krediyle şehir şebekesini tamamen yenileyeceğiz. Ayrıca yağmur suyu ve atık su şebekelerini de güçlendiriyoruz.”

Gurbetteki Adıyamanlıların desteğinin önemine vurgu yapan Tutdere, “Adıyaman’ın gerçek durumunu anlatmak ve dostlarınızı harekete geçirmek için sizlere büyük iş düşüyor. Şehrimize yapılacak yardımların artması için lobi faaliyetleri çok önemli. İstanbul’daki iş insanlarımızı, hayırseverlerimizi Adıyaman’a destek olmaya çağırıyorum. Adıyaman’ı yalnız bırakmayın.” diye konuştu.

Dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Tutdere, “Birlikte güçlü olacağız ve Adıyaman’ı hak ettiği yere taşıyacağız. Ben belediye başkanınız olarak nerede bir hemşehrimiz varsa, nerede bir bizi seven insan varsa onların yanında olacağız. Siyasetle veya çekişmeyle kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Adıyaman halkının beklentisi hizmet ve biz de bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinç de, Başkan Tutdere’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Adıyaman’ın yaralarının sarılmasında dayanışmanın gücüne inanıyoruz. Federasyon olarak hem İstanbul’daki hemşehrilerimizle hem de tüm Adıyaman dostlarıyla birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Başkanımızın verdiği mücadeleyi destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Birlikte Adıyaman’ı yeniden ayağa kaldıracağız.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda, Ekim ayında İstanbul’daki Adıyamanlıları bir araya getirecek bir organizasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı. Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları bir kez daha rahmetle anarak, tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak : PHA