Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında düzenlenen "Değerlendirme Toplantısı" Başhekim Yardımcıları ve idarecilerin katımlıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda hastanede yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, planlanan çalışmalar ve iyileştirmelerin son durumu masaya yatırıldı.

Sağlık hizmetinin devamlılığı ve en iyi seviyeye ulaşması amacıyla her hafta gerçekleştirilen "Değerlendirme Toplantısı"nda daha önce takip altına alınan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Genel bir değerlendirmenin yapıldığı toplantı, sunulan hizmetler ele alınarak karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı ve yapılacak çalışmalar not alınarak haftaya tekrardan bir araya gelmek üzere son buldu.

Kaynak : PHA