Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin yapıldığı okullarda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Öğrenciler okullara girdikten sonra önce polisler tarafından aranarak salonlara alındı. Saat 10.00 itibarıyla okul bahçesindeki veliler dışarı çıkarılarak okul girişleri kapandı. Sabri Eskinazoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde sınava 10.01 ve 10.02 saatlerinde yetişen gençler ise salona girmek için büyük çaba gösterdi. Kapı ve çerçevelere vuran erkek öğrenci, tam umudunu kaybederken velisinin de gayretiyle okula alınarak sınava girebildi. Diğer kız öğrenci de kapanan kapıların yeniden açılmasıyla sınava girebildi.

Kaynak : PHA