Karatepe, Bakan Tunç’un, polis memuru Şeyda Yılmaz’ın katilinin kabarık suç dosyasına rağmen serbest gezdiği bir ortamda cinayet işlerken, hukuksal sorunlar yerine ekonomi üzerine konuşmasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan’ın, ülkenin dört bir yanında adaletin beklenmesine rağmen, çıkıp enflasyonu meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Narin kızımızın katilleri neredeyse 40 gündür belirlenememiş, seçilmiş milletvekilleri hukuksuz şekilde cezaevinde tutulurken, sokak röportajı veren insanlar tutuklanırken, Adalet Bakanı’nın asli görevi olan hukuksal sorunları göz ardı edip, ekonomi üzerine ahkâm kesmesi trajikomiktir.

Sayın Bakan'a hatırlatmak isterim ki, hukuksal güvence ve yargı bağımsızlığı olmadan ekonomik istikrar mümkün değildir. Bu ülkede anayasa ve hukuka uyulmuyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, yatırımcılar ve piyasa güven duyamaz. Hukukun üstünlüğü sadece yargısal bir mesele değildir; ekonomik istikrarın da temel taşıdır. Hukuksal güvencenin olmadığı bir ülkede, ekonomik sorunların ana sebebi güvensizliktir.

Adalet Bakanı’nın birincil görevi, halkın adalet arayışına çözüm bulmak ve yargı sistemini güçlendirmektir. Ancak Sayın Bakan, bu sorumluluğu göz ardı ederek ekonomi üzerine konuşuyor. Sayın Tunç’a tavsiyem, işinize odaklanın. Eğer bu ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, önce yargı bağımsızlığını sağlayın, hukukun üstünlüğünü temin edin. Yatırımcı ancak böyle bir ortamda güven duyar ve ekonomi iyileşir.

Hukukun ayaklar altına alındığı, adaletsizliğin her alanda hüküm sürdüğü bir dönemde, ekonomi üzerine konuşmak, kimsenin sorumluluklarını unutturmaz. Adaleti tesis edemeyen bir yönetim, ekonomiyi de düzeltemez. Bu nedenle Sayın Bakan'ı, asli görevi olan adaleti sağlamaya ve hukukun üstünlüğünü korumaya davet ediyorum. Ülkede güven ortamı ve ekonomik istikrarın sağlanması, ancak ve ancak bağımsız bir yargı sistemiyle mümkün olur. Eğer bunları yapamayacaksanız, lütfen ekonomi konusunda yorum yapmaktan kaçının."

Kaynak : PHA