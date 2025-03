Amerika'nın Boston şehrinde yaşayan Türk sanatçı Yağmur Soydemir, New York'taki dünyaca ünlü Carnegie Hall sahnesinde, flüt ve piyano için bestelediği eseriyle muazzam bir başarıya imza attı. Yağmur Soydemir, ödülünün bir parçası olarak, Carnegie Hall'da bir konser verdi. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, konseri takipçilerimiz için görüntüledi, ardından başarılı sanatçı Yağmur Soydemir ile röportaj gerçekleştirdi.

Genç flüt sanatçısı, Concert Artists International Competition adlı uluslararası performans yarışmasında flüt ve piyano için yazdığı eserle birincilik ödülünü geride bırakıp, Grand Prize ödülüne layık görüldü.

Yağmur Soydemir, ödülünün bir parçası olarak, Carnegie Hall'da bir konser vererek, başarı dolu yolculuğunun önemli bir adımını daha attı. Bu özel performansa, 30 yılı aşkın deneyimiyle tanınan başarılı piyanist Gülnare Özdemir de eşlik etti. Konserde, Soydemir'in kendi bestesi dinleyicilerle buluştu.

Soydemir, flüt performansı ve bestecilik alanındaki yeteneklerini her geçen gün daha da geliştiren genç bir sanatçı. Fransa'da konservatuvar eğitimi aldıktan sonra, İsviçre'nin Lugano Conservatory'sinde master eğitimini tamamlayan Soydemir, Berklee College of Music’te de çift anadal yaparak caz ve müzik prodüksiyonu alanlarında önemli başarılar elde etti. Şu anda, Berklee College of Music’te yardımcı doçent olarak eğitim vermeye devam ediyor ve geleceğin sanatçılarına ilham kaynağı oluyor.

Boston'da düzenlenen Boston International Composition Competition adlı prestijli yarışmaya katılan Soydemir, 35 müzisyenle birlikte gerçekleştirdiği "Zentrix" adlı orkestra eserini seslendirerek Üçüncülük Ödülünü kazanmıştı.

Eser, flüt solisti, orkestra, koro, ritim bölümü ve etnik enstrüman solistleri ile performans sergileyerek büyük takdir topladı.

GENÇ MÜZİSYENLERE DESTEK OLUYOR

Soydemir, Türk gençlerine yönelik de destek olmayı ihmal etmiyor. Berklee College of Music'e girmek isteyen genç yeteneklere rehberlik etmek amacıyla seminerler düzenleyen ve videolar hazırlayan sanatçı, Türkiye'deki genç müzisyenlere yardımcı olmayı gönüllü olarak sürdürüyor. "Türk gençlerinin uluslararası arenada daha fazla yer alması gerektiğini düşünüyorum" diyen Soydemir, Instagram üzerinden projelerini paylaşarak takipçilerine ulaşmaya devam ediyor.

