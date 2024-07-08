Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuraklık Tarım ve Hayvancılığı Tehdit Ediyor"

"Tarım sektöründe aşırı sıcaklara bağlı oluşan yüksek verim kayıpları hayvancılık sektörünü de olumsuz etkileyecektir. Hayvancılık için meralar ve tarım sektöründeki yüksek kuraklık yem tedarik sektörünü maalesef olumsuz yönde etkileyecektir. İklim değişikliği hızla artıyor ve hava durumu hızla değişiyor. Önümüzdeki yıllarda bu şekilde yüksek sıcaklıkların devam etmesi durumunda tarım ve hayvancılıkta üreticilerin milyarlarca lira kayıplarla karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır."

"Gıda Erişimi Zorlaşacak"

Yıldız, insanlığın gıdaya kolay erişiminin yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden dolayı zorlaşacağını belirtti. "İnsanlığın gelecek için gıda erişim konusunda zor durumlara düşmemek için mutlaka uzun vadeli planları olmalıdır," dedi.

"Parazit Popülasyonu Artacak"

Yıldız, sıcaklık artışına bağlı olarak tarım ve hayvancılıkta parazit popülasyonunun da artacağını vurguladı. "Bu durum, pestisit ilaçların tarım sektöründe yoğun kullanımına yol açacak. Ancak, pestisitlerin gıda güvenliğine ilişkin tedbirleri artırabilir veya pestisit direncinin geliştirilmesine neden olabilir. Tarım ve hayvancılık sektörünün ekonomik faaliyetleri, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması şimdiden çok önem arz etmektedir," ifadelerini kullandı.

"Evcil Hayvanlarda Parazit Artışı Gözleniyor"

Veteriner hekim Yıldız, şu anda bahçede beslenen tavuklar, evcil hayvanlar kedi ve köpeklerde bit, pire, kene ve uyuz gibi parazitlerde yoğun artışlar gözlemlediklerini belirtti. "Parazitlerin taşıdığı enfeksiyonları şimdiden tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok," dedi.

Kaynak : PHA