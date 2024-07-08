LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin tercih dönemi heyecanı da başladı.

Adıyaman Teknokent Koleji PDR ve Rehberlik öğretmenleri gönüllülük esasıyla öğrencilere, tercih döneminde destek sunmak amacıyla Adıyaman Demokrasi Parkı önünde tercih çadırı hizmeti vermeye başladı.

Depremzede gençlere destek olmak üzere gönüllü öğretmenlerle birlikte Demokrasi Parkı'nda tercih çadırı açan Teknokent Koleji Müdürü Bekir Kuştepe, bu hizmeti sunabilmeleri için desteklerini esirgemeyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan ile gönüllülük esasıyla çadırda yer alan öğretmenlere teşekkür etti.

Tercih çadırı hizmetiyle öğrencilere destek veren Teknokent Koleji 8 – 16 Temmuz tarihleri arasında her gün 09:00 – 17:00 saatleri arasında öğrenci ve velilerine hizmet verecek.

Kaynak : PHA