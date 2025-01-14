Yeni Düzenlemeler ve Artan Yaptırımlar

Valiliğin açıklamasına göre, 10 Ocak 2025’te yayımlanan yeni genelge ile sahte alkol satan işletmelerin ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uymayan işletmelere yönelik idari işlemler uygulanacak. Bu süreçte, yerel belediye meclisleri ve mülki idare amirleriyle işbirliği içinde, alkol satış noktalarındaki denetimler artırılacak ve mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunulacak.

Zehirlenme Vakaları ve Alkolle Mücadele

İstanbul'da sahte alkol ve kaçak içki kullanımının yol açtığı zehirlenme vakalarına dikkat çeken Valilik, 2024 yılında bu nedenle 110 kişinin zehirlendiğini, bunlardan 48'inin hayatını kaybettiğini bildirdi. Valilik, kaçak içki ve sahte alkol kullanımını tamamen ortadan kaldırabilmek için yapılan denetimlerin sürdüğünü, ancak mevcut önlemlerin sorunu tamamen çözmeye yetmediğini vurguladı.

Alkol Satışı Yapan İşletmelere Getirilen Zorunluluklar

Yeni düzenlemeye göre, alkol satışı yapan işletmelere 24 saat kesintisiz ve yüksek kaliteli görüntü kaydı zorunluluğu getirilmişti. Bu önlem, sahte alkol satışını engellemeye yönelik olarak alınan ilk adım olarak değerlendirildi. Şubat 2025'ten itibaren, bu işletmelerin denetimlerinin daha da sıkılaştırılması bekleniyor.

Yeni İdari İşlemler ve Ruhsat İptalleri

Sahte alkol satan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen mevzuata aykırı faaliyetler sonucunda, ilgili işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. İptal işlemleri, ilgili idari birimlerle koordineli olarak yürütülecek. Ayrıca, söz konusu işletmelerin bağlı bulunduğu yerel yönetimler de bu düzenlemelerin uygulayıcısı olacak ve sorumlular hakkında idari işlemler başlatılacak.

Valilik, kolluk kuvvetleri ve denetim ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Sahte alkol ve kaçak içki satışının önüne geçebilmek için yürütülen bu mücadele, İstanbul genelindeki alkol satış noktalarının sıkı takibini içerecek. Kamu güvenliği ve halk sağlığının korunması adına, İstanbul Valiliği bu denetimlerin aralıksız süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA