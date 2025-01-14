Kota Gevşetiliyor, Sektör Yakından İzlenecek

Dünya Gazetesi'ne verdiği röportajda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şimşek, altın ithalatı kotasının cari açığa etkisinin izlenerek yeniden değerlendirilmesinin gündemde olacağını belirtti. Bakan, "Kota uygulamasının dinamik bir şekilde yürütüldüğünü ve sektörde yaşanan sorunlara odaklandığını" vurguladı.

İthalatta Düşüş Sağlandı

Şimşek, 17 aylık kota uygulaması sürecinde altın ithalatında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını belirtti. İşlenmemiş altın ithalatının miktar bazında yüzde 53,5 oranında azaldığını ifade eden Şimşek, ABD doları bazında ithalatın 30 milyar dolardan 17 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Yeni Kotalar Nasıl Dağıtılacak?

Şimşek, kota artırımıyla ilgili şu detayları paylaştı:

Eklenen 2 tonluk kota, mücevher ihracatçıları ile kıymetli madenler aracı kuruluşları arasında paylaştırılacak.

1 tonluk kısım mücevher ihracatçılarının taleplerini karşılamak üzere tahsis edilecek.

Diğer 1 tonluk kısım ise mevcut kotadan daha düşük yararlanan şirketlere öncelik tanınarak dağıtılacak.

İşlenmiş Altın İthalatına Yakın Takip

Bakanlık, işlenmiş altın ithalatında yaşanan gelişmeleri de yakından izlemeye devam edecek. Şimşek, kota uygulamasının dolanılmasını engellemek için gerekli önlemlerin alınacağını belirterek, "İşlenmiş altın ithalatındaki gelişmeler de dikkate alınarak sektörün ihtiyaçları dengeli bir şekilde karşılanacak" dedi.

Kaynak : PHA