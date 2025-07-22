Vali Vekili Uğur Kapar öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde; vatandaşlardan gelen öneri, ihtiyaç ve şikayetler dikkatle dinlenerek, çözüm üretme noktasında ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli yönlendirmeler yapıldı.

“Halkın makamı” anlayışıyla devam eden bu buluşmalarda, yönetimde tevazu, samimiyet ve gayret ilkeleri doğrultusunda hareket edildiği vurgulanırken, insan odaklı hizmet anlayışıyla vatandaşların dualarını ve desteğini almak hedeflendi.

Vali Vekili Kapar’ın talimatları doğrultusunda, dile getirilen her bir konu için ayrı ayrı işlem başlatılırken; halkla doğrudan temas kurulan bu programların, Adıyaman’da katılımcı yönetim modeli açısından önemli bir örnek teşkil ettiği ifade edildi.

Kaynak : PHA