Adıyaman Valisi Osman Varol, ilk olarak merkeze bağlı Yarmakaya Köyünü ziyaret ederek Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında vatandaşlara sağlanan hibe ve kredilerle inşaat çalışmaları başlatılan köyde yapılmakta olan köy evlerini inceleyerek, Şambayat Beldesinde 120 adet köy evinin yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Vali Varol, daha sonra Tut ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan Tut Kaymakamlığı yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulunarak binanın geldiği aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Hükümet Konağının tamamlanmasıyla farklı yerlerde hizmet veren kamu kurumları tek çatı altına alınarak Tut’lu vatandaşlara hizmet vermesi bekleniyor.



Kaynak : PHA