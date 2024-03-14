Adıyaman’ın ilk meydanı olacak olan Kent Meydanı Projesinde yoğun çalışma temposu ile hızla sona yaklaşan Adıyaman Belediyesi, Kent Meydanı’nı en kısa süre vatandaşların hizmetine açmayı planlıyor.

Önümüzdeki haftalarda açılışı planlanan Kent Meydanı projesi, Adıyaman için sosyal bir donatı olacak. İki katlı otoparkı ile şehrin trafik yoğunluğunu en aza indirerek araç yoğunluğunu azaltmayı hedeflerken diğer yandan öğrenciler için en uygun çalışma ortamı sağlayacak kitap kafe ve kütüphanesi ile okur yazar nesiller geliştirecek ve aynı zamanda mimarisi ile şehre estetik bir görünüm sağlayacaktır.

Şehrin gelişimi noktasında önemli bir yere sahip olacak olan proje 12 bin 154 metrekare arsa alanına ve 24 bin 280 metrekare proje alanına sahip olurken şehir merkezindeki araç trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak 740 araçlık iki katlı yeraltı kapalı otoparkı, 1240 kişi kapasiteli camisi, öğrenciler için alternatif ders çalışma ortamları hazırlayacak olan 250 metrekare kitap kafesi ve kütüphanesi, estetik görüntü kazandıracak kuru havuzları ve yeşil alanları, bebek bakım odası, abdesthanesi ve umumi tuvaletleriyle sosyal bir alan haline gelecek.

Kent Meydanı projesinin şehre en kısa zamanda kazandırılması adına çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, “Projenin yapımına depremden önce başladık ve deprem felaketi nedeniyle çalışmalara ara vermiştik ancak biz bu şehri yeniden ayağa kaldırmak için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalıştık. Burası yaklaşık 13 dönümlük bir alan üzerine yürüttüğümüz proje, iki katlı otoparkı ile birlikte 20 dönümlük bir alana sahip. 24 saat hizmet verecek ve yaklaşık 750 araç kapasiteli otopark alanı ile birlikte şehri trafik açısından rahatlatmasını sağlayacaktır” sözlerini dile getirdi.



Kaynak : PHA