Yeni bir eğitim öğretim döneminin sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirten Adıyaman Valisi Osman Varol,"Bugün ülkemizin dört bir tarafından olduğu gibi ilimizde de geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu yeni bir eğitim öğretim dönemine daha başlıyor olmanın sevinç ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Yaşadığımız deprem felaketinin ardından ilimiz genelinde eğitim alanında attığımız adımlar ve iyileştirme çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2024 LGS ve YKS’de büyük başarı elde eden öğrencilerimizin gösterdikleri azim ve başarı hepimizin yüzünü güldürerek kentimizde olumlu bir enerji yarattı. Başarılarıyla hepimizi gururlandıran tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize, okul idarelerine ve velilerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının hayatları boyunca daim olmasını diliyorum. Yakaladığımız bu başarıyı artırarak önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğimize inanıyorum"dedi.

Eğitim kadrolarıyla daha güçlü şekilde başlayacaklarını ifade eden Vali Varol, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu bağlamda bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılında, 6 Şubat 2023 yılında yaşadığımız depremin yarattığı olumsuz izleri silmek için yaz tatili süresince hazırlıklarımızı tamamlayarak okullarımızda gerekli tedbirlerin alındığını, yeni eğitim ve öğretim yılına eğitim kadromuzla birlikte daha güçlü bir şekilde başlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının ülkemize, milletimize, ilimize ve eğitim camiamıza başarılarla dolu, hayırlı bir yıl olmasını temenni ediyor; değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum"



Kaynak : PHA