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Zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı! Şehitlerimiz var!

Zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı! Şehitlerimiz var!

Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesi olduğu belirtilen paylaşımda, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

TSK personelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selam vermediği iddiasına ilişkin açıklamanın bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldığına dikkati çekilen açıklamada, sözkonusu iddiaların doğru olmadığının altı çizildi.

"TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiasının doğru olmadığı açıklandı. ANKARA (İGFA) - Açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

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