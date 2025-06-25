Vali Varol, program kapsamında, yapımı büyük oranda tamamlanan ve yeni eğitim-öğretim yılında hizmete açılması planlanan Kahta Mesut Ekni Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

24 derslikli olarak projelendirilen okulun çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların, çocukların ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

İl genelinde sürdürülen eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Vali Varol, Kahta’daki bu yeni okulun bölgeye önemli bir katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak : PHA