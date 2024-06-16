Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Özel Harekat Taburunu ziyaret etti. Vali Varol gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla JÖH Taburunda görevli personelin bayramını kutladı.

Adıyaman Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Asil milletimizin engin sevgi ve sarsılmaz güveninden aldığı güçle ilimizin dört bir tarafında fedakârca ve özveri ile görev yapan kahramanlarımızın ve ailelerinin bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyoruz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA