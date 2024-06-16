Adıyaman Valisi Osman Varol, Kurban Bayramı dolayısıyla, Adıyaman – Çelikhan Yolu Polis Yol Kontrol ve Uygulama Noktasını ziyaret etti. Vali Varol Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapabilmeleri amacıyla Çelikhan-Adıyaman Karayolu üzerinde bulunan polis yol kontrol ve uygulama noktasını ziyareti sırasında, alınan trafik tedbirlerini de yerinde inceleyip görevli personelin bayramını kutladı.

Adıyaman Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; " Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için şehrimizin dört bir tarafında mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile görev yapan kahramanlarımızın bayramını kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve esenlikler diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PHA