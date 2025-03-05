Öğrencilerle bir araya gelen Vali Varol, öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti.

Vali Varol, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, öğrencilerin büyük bir sevgi ve sabırla geleceğe hazırlayarak her bir öğrencinin geleceğine ışık tutan Zeynep Turgut İlkokulu’nun öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıfları gezerek öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet eden Vali Varol, çocuklara nasihat ve tavsiyelerde bulunarak “En değerli varlığımız olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği her türlü bilgi, donanım ve beceriyle zenginleştirerek, üretken, bilgiyi hayatının içinde kullanabilen nesiller yetiştiren ilim ve irfan ordusu tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Sizlerin fedakârlıkları ve özverili çalışmaları çocuklarımızın başarılarıyla taçlanacaktır. Hepinize başarılar diliyorum. Köklü mirasımızı, tarihi zenginliğimizi geleceğin dünyasına sizler taşıyacak, geleceğin güçlü Türkiye’sini sizler inşa edeceksiniz. Bilgi ve başarıya giden yolda kendinizi en güzel şekilde hazırlayın. Devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek milletimizin ve ülkemizin umudu ve geleceği olan siz kıymetli evlatlarımızı en güzel şekilde hayata hazırlamanın gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlere derslerinizde ve hayat yolunda başarılar diliyorum”dedi.

Kaynak : PHA