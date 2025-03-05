Adıyaman Valisi Osman Varol, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının destekleri ile sıcak yemek çıkaran Kızılay Aşevini ziyaret etti.

Vali Varol, ihtiyaç sahipleri için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sıcak yemek hizmeti sunan Kızılay Aşevini gezerek incelemelerde bulundu.

Ramazan ayı dolayısıyla Kızılay’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarıyla ilgili Şube Başkanı Mehmet Taşkın’dan bilgiler alan Vali Varol,” Kızılay Aşevleri normal zamanlarda sosyal hizmetimizin, birlikteliğimizin ve dayanışmamızın çok güzel birer vesilesi olurken afet zamanında da çok daha hızlı bir şekilde gerekli yerlere ulaşabilmemiz ve daha büyük kapasitede yemek servisi sağlamamızın da bir parçası oluyor. Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla Valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte toplumun her kesimine dokunarak ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olan Türk Kızılayı’mıza teşekkür ediyorum”dedi.

Kaynak : PHA