Bu kapsamda, 60 bin ton asfalt serme ve yama yapım işleri ihalesi, Adıyaman Belediyesi’nin YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, göreve geldiği günden bu yana belediye kaynaklarının kullanımını kamuoyunun doğrudan takip edebilmesi için şeffaf belediyecilik anlayışını kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

İhalelerin belediyenin YouTube kanalından canlı yayınlanarak herkesin erişimine açık hale getirildiğini belirten Başkan Tutdere, 60 bin ton asfalt serme ve yama yapım işleri ihalesinin yaklaşık 195 milyon TL bedelle ve 20 firmanın katılımıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Başkan Tutdere: Şeffaflık ilkesiyle çalışmaya devam edeceğiz

“Kaynaklarımızı en verimli ve adil şekilde kullanarak Adıyaman’ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Tüm ihalelerimizi kamuoyunun gözetiminde, şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz.” diyen Başkan Tutdere, belediye olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA