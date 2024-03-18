Vali Yardımcıları Haftalık Değerlendirme Toplantısı Vali Sayın Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kent merkezi ve köylerinde TOKİ Afet Konutlarının hak sahipleri, konut teslim süreçleri ile sahadaki son durum ele alınarak vatandaşların farklı alanlarda verilen hizmetlerde yaşanan eksiklikler ve aksaklıkların giderilmesiyle ilgili hususlar istişare edilip çözüm önerileri ile bundan sonra yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.



Kaynak : PHA