Kaymakam Muhammed Üsame Soysal’ın eşlik ettiği ziyarette Vali Varol, ilçenin ticari hareketliliğine yön veren esnaflarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, ilçe ekonomisine alın teri ve emeğiyle katkı sunan esnafın mevcut durumu ele alındı; alışveriş hareketliliği ve sektörel gelişmeler üzerine sohbet edildi. Vali Dr. Osman Varol, esnafın karşılaştığı sorunları, ihtiyaç ve talepleri dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Varol, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Esnaf, bir şehrin işleyen çarkı, hanelerin bereket kaynağıdır. Ticari faaliyetleriyle ilçemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayan esnafımıza teşekkür ediyor; hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum.”

Kâhta esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gösterilen ilgi ve destekten ötürü Vali Dr. Osman Varol’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA