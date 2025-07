Fırında ekmek, dışarıda ateş: çift yönlü sıcaklıkla mücadele



Adıyamanlı fırıncı esnafı, her şeye rağmen vatandaşlara günlük ekmek hizmeti sunmaya devam ediyor. Ancak fırın içerisinde hem yanan ocaktan hem de dışarıdan gelen yüksek hava sıcaklığından dolayı bunaltıcı bir ortamda çalışmak zorunda kalıyorlar. Molalarda kısa süreli serinleme dışında, fırıncılar tüm gün boyunca yüksek ısıya maruz kalıyor.



Fırıncılar: 'Sıcak hava da fırın kadar yakıyor'



Zor şartlara rağmen işlerine devam eden fırıncılar, yaşadıkları zorluğu şu sözlerle anlattı:



"Fırın zaten her zaman sıcak. Ancak bu aylarda dışarısı da çok sıcak olduğu için gerçekten çok zorlanıyoruz. Ocağın karşısında dakikalarca durmak, yoğun sıcaklıkla başa çıkmak kolay değil. Susamamak mümkün değil, litre litre su içiyoruz. Bu mesleğe alışkınız ama bu aylarda adeta ateşin içinde çalışıyoruz."



Vatandaşlara kesintisiz hizmet



Fırıncılar, yaşadıkları zorluklara rağmen vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor. Bazı fırınlarda çalışanlar dönüşümlü olarak ocak başına geçerek vücut sıcaklıklarını dengelemeye çalışıyor. Serinletici vantilatörler ya da zaman zaman su molaları ise bu zorluğu biraz olsun hafifletiyor.



Adıyaman’da sıcaklıkla mücadele sadece dışarıda değil



Adıyaman’da etkili olan 40 derecenin üzerindeki hava sıcaklığı yalnızca dışarıda değil, kapalı alanlarda da yoğun şekilde hissediliyor. Özellikle yüksek ısıyla çalışan meslek gruplarının başında gelen fırıncılar, yaz aylarında sıcaklığın fiziksel ve sağlık açısından oluşturduğu riski her gün birebir yaşıyor.



Yerel yöneticilerin ve ilgili kurumların bu tür meslek gruplarına yönelik gerekli sağlık kontrolleri, dinlenme aralıkları ve çalışma koşulları konusunda daha dikkatli olması gerektiği belirtiliyor. Fırıncıların bu çabası ise, toplumun günlük ihtiyacı olan ekmeğe ulaşmasında görünmeyen bir emek zincirini gözler önüne seriyor.

