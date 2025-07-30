Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Adıyaman Organize Sanayi Başkanı Abdulkadir Çelenk’in eşlik ettiği toplam 750 kişinin istihdam edildiği çağrı merkezini gezen Vali Varol, çalışanlarla sohbet ederek firmanın faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sırasında ekonomik katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunan Vali Varol, şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman ekonomisine katma değer ve istihdam sağlayan Assist firmasına teşekkür ediyor, çalışanlarına başarılar diliyorum.”

Ziyaretin sonunda firma yetkilileri, gösterilen ilgiden ötürü memnuniyetlerini dile getirerek Vali Varol’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA