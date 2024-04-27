Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 1110 sentetik ecza hap, 1,32 gram sentetik kannabinoid ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, M.S., gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konulurken GBT sorgulaması yapılan M.S’nin çok sayıda suçu olduğu tespit edildi. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : PHA