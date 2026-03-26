Hükümlü ve Tutuklular Avukatlarıyla Görüntülü Görüşme Yapabilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla görüntülü görüşme yapabilmesine imkan tanıyacak e-Avukat uygulamasının hizmete alındığını bildirdi. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. Yargı alanındaki teknolojik yeniliklerden biri olan e-Avukat sisteminin, adalete erişimde yeni bir kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Haftada İki Kez Görüntülü Görüşme İmkanı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplam 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz.”



