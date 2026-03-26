Hudut Güvenliği ve Terörle Mücadele Operasyonları Kesintisiz Sürüyor

Bakanlık bünyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye’nin beka ve güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı. Aktürk, son bir hafta içerisinde yürütülen operasyonlar neticesinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu, harekat bölgelerinde ise mayın, el yapımı patlayıcı (EYP), mağara ve sığınak imha çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.

Sınır Hattında Yoğun Güvenlik Önlemleri

Hudut güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere değinen Tuğamiral Aktürk, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu toplam 107 şahsın yakalandığını bildirdi. Ayrıca, 950 şahsın hududu geçemeden engellendiğini belirten Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1524, engellenen kişi sayısı da 16 bin 929 olmuştur" dedi.

Katar ve Ağrı’daki Acı Kayıplar

Aktürk, konuşmasında yakın zamanda meydana gelen kazalarda şehit olan personele de değindi. 21 Mart'ta Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki eğitim faaliyetleri sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'a Allah'tan rahmet diledi. Kazanın teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştiğinin değerlendirildiğini ifade eden Aktürk, kesin nedenin Katar makamlarının incelemesi sonucu netleşeceğini belirtti. Ayrıca, 24 Mart'ta Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay ve Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için de taziye dileklerini iletti.

Uluslararası Misyonlar ve Bölgesel Gelişmeler

NATO Irak Misyonu'nun çekilme kararı doğrultusunda Bağdat'ta görev yapan TSK personelinin tahliyesinin başarıyla tamamlandığını açıklayan Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmelere de dikkat çekti. İsrail'in Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Aktürk, bölgedeki barış için iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı.

Eğitimler ve Savunma Sanayi Hamleleri

TSK'nın eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Aktürk, Türkiye-Azerbaycan ve Türkiye-Pakistan ortak tatbikatlarının planlanan takvimde icra edileceğini duyurdu. Savunma sanayi alanında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına bir adet SİPER-1 bataryasının daha envantere alındığı, Aksungur İHA ve CATS sistemlerinin kabul faaliyetlerinin tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. Eurofighter Typhoon tedariki konusunda ise teknik ve lojistik destek sözleşmesinin Londra'da imzalandığı hatırlatıldı.

Karadeniz’de Güvenlik ve Şüpheli Cisim Uyarısı

Ordu'nun Ünye ilçesi açıklarında imha edilen ABD menşeli insansız deniz aracına (İDA) ilişkin açıklama yapan bakanlık yetkilileri, vatandaşları şüpheli cisimlere karşı uyardı. Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre korunduğu, tespit edilen sahipsiz araçlara müdahale edilmeden güvenlik birimlerine haber verilmesi gerektiği vurgulandı.

