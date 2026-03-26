Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14’üncü Bakanlar Konferansı’na katılmak üzere Kamerun’un başkenti Yaounde’ye gitti. Bakan Bolat, resmi temasları kapsamında Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı ve dünya futbolunun efsane isimlerinden Samuel Eto’o ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"Futbolun Birleştirici Gücünü Değerlendirdik"

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Samuel Eto’o’nun Türkiye'de futbol oynadığı dönemde Türk milletinin gönlünde özel bir yer edindiğini vurguladı. Görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşan Bolat, şu ifadeleri kullandı:



“Kamerun’un başkenti Yaounde’de, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14’üncü Bakanlar Konferansı vesilesiyle bulunduğumuz program kapsamında; Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı, ülkemizde forma giydiği dönemde milletimizin gönlünde özel bir yer edinen, efsanevi futbolcu Samuel Eto’o ile bir araya geldik. Futbolun birleştirici gücünün ülkeler arasındaki dostluk ve iş birliğine sunduğu katkıları değerlendirdiğimiz samimi sohbetimizde, Türkiye ile Kamerun arasındaki dostluk bağlarının spor ve kültür alanlarında da güçlenmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Bu vesileyle, Türkiye ile Kamerun arasındaki güçlü dostluk ve iş birliğinin her alanda gelişerek devam edeceğine yürekten inanıyorum.”

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ticari değil, spor ve kültür gibi sosyal alanlarda da güçlendirilmesi gerektiği mesajı verildi.

