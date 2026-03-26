Tahran'dan fırlatılan füzelerden birinin şehir merkezine isabet ettiği ve ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze dalgasının başlatıldığını duyurdu. İsrail yerel basınında yer alan bilgilere göre, İran’ın başkenti Tahran'dan İsrail'e yönelik fırlatılan füzeler radar sistemleri tarafından tespit edildi.

Saldırı sırasında füzelerden birinin şehir merkezine düştüğü açıklandı. İlk belirlemelere göre, patlama sonucunda 9 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederken, saldırının boyutuyla ilgili incelemeler sürüyor.

Füze parçalarının Kafr Kasım kentinde bir binaya ve yola isabet ettiği kaydedildi. İsabet alan binada ve çevredeki yollarda maddi hasar oluşurken, bazı araçların da parçaların etkisiyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. İsrail güvenlik birimleri, saldırıların devam etme riskine karşı teyakkuz halini sürdürüyor.

HABER KAYNAK/İSRAİL / TEKHA