Operasyonun hedefinde örgütün sivil yapılanması yer alıyor.

ByLock Kullanıcıları Tespit Edildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen incelemelerde, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlendi. Ankara merkezli 2 ilde eş zamanlı başlatılan süreçte, kimlikleri tespit edilen 9 kişi için düğmeye basıldı.

Operasyon Devam Ediyor

Zanlıların yakalanması amacıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



ANKARA / TEKHA