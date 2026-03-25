Küresel Enerji Piyasalarında Gerilim Tırmanıyor

Kuveyt Petrol Kurumu tarafından yapılan resmi açıklamada, üretim düşürme kararının arkasında yatan temel nedenin Hürmüz Boğazı'ndaki "serbest seyrüseferin hedef alınması" olduğu vurgulandı. Bölgedeki gelişmelerin küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir gerilime" yol açtığı belirtilen açıklamada, mevcut durumun sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.

Tam Kapasiteye Dönüş Aylar Sürebilir

Petrol üretimindeki kısıtlamanın miktarına ilişkin net bir rakam paylaşılmazken, kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bölgedeki gelişmeler küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilime neden olmuştur. Savaşın sona ermesi halinde üretim yeniden hızlandırılacaktır. Tam üretime yeniden dönülmesi ise 3 ila 4 ay sürebilir."

Kuveyt yetkilileri, üretim kapasitesinin eski seviyelerine ulaşmasının teknik ve güvenlik aşamaları nedeniyle zaman alacağına dikkat çekerken, piyasaların gözü bölgedeki diplomatik ve askeri gelişmelere çevrildi.



KUVEYT / TEKHA