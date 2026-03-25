Donald Trump, Orban’ın ülkesini korumak ve ekonomiyi büyütmek adına sergilediği performanstan övgüyle bahsetti.

"Olağanüstü Sonuçlar Elde Etti"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın "olağanüstü sonuçlar elde etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip olduğunu" vurguladı. Orban’ın Macar halkı için yorulmadan mücadele ettiğini belirten Trump, Başbakan’ın ekonomi, istihdam ve güvenlik konularındaki başarılarına dikkat çekti.

Trump, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler, büyük ölçüde Başbakan Orban sayesinde, yönetimim altında işbirliği ve muhteşem başarı açısından yeni zirvelere ulaştı. Her iki ülkenin de bu muazzam başarı ve işbirliği yolunda daha da ilerlemesi için onunla yakın çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum."

Göç ve Ekonomi Vurgusu

Donald Trump, Orban’ın Macaristan’ı koruma, ekonomiyi büyütme, iş sahaları yaratma ve ticareti teşvik etme konularındaki çalışmalarını savundu. Özellikle yasa dışı göçün durdurulması ile hukuk ve düzenin sağlanması noktasındaki kararlılığını takdir ettiğini ifade eden Trump, 2022 yılındaki seçimlerde de Orban’ı desteklediğini hatırlattı.

ABD Başkanı, 12 Nisan’da yapılacak olan seçimlerde Viktor Orban’ın yeniden Başbakan seçilmesi için kendisine "tam ve eksiksiz" destek verdiğini kaydederek stratejik ortaklığın devamı mesajını verdi.



